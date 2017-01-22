Как отмечали День соборности в Киеве: фоторепортаж

В воскресенье, 22 января, в Киеве состоялась 10-я юбилейная акция "Объедини берега Днепра цепью Соборности".

Как передает корреспондент ЛІГА.net, в символическом объединении берегов Киева приняли участие около двух тысяч киевлян. В честь 98-ю годовщины подписания IV Универсала объединения УНР и ЗУНР жители столицы развернули 30-метровый флаг Украины на мосту Патона.

Колонны отправились друг другу навстречу с обеих сторон Днепра по северному тротуаре моста. После объединения двух берегов Днепра, участники акции исполнили гимн Украины, а также минутой молчания почтили память героев Майдана и погибших в зоне АТО.

22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, Украина отмечает День Соборности.

Фото: Андрей Гудзенко, ЛІГА.net

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