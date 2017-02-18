Тараканы и оголенные провода: в Закарпатское УИН пришла проверка
Прокуратура пришла с проверкой в Закарпатское учреждение исполнения наказаний №9. Об этом сообщает пресс-служба управления прокуратуры.
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В камере, где содержатся несовершеннолетние, есть электрический удлинитель с оголенными проводами.
В УИН не все камеры обеспечены тумбочками, шкафами и полочками для хранения вещей. Заключенные хранят продукты и личные вещи на грязном полу, под кроватью и на кроватях.
Неисправна канализационная система. В санузлах нет бачков для слива воды. Вентиляция тоже работает плохо.
Фельдшер осматривал заключенных в последний раз 31.01.2017, а осмотр должен быть минимум раз в неделю.
Из восьми душевых колонок работают только три, распылители воды есть в двух.
Фото: zak.gp.gov.ua
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