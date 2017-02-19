В Украинском Доме в Киеве открылась посвященная Майдану выставка
19.02.2017, 00:19 (25 Фото)
В Украинском доме в Киеве в рамках акции памяти Героев Небесной сотни открылась фотовыставка Музея Революции Достоинства - "В фокусе событий. Human Factor. Last Edition".
Ранее в столице прошел марш памяти героев Небесной сотни, который закончился панихидой на улице Интитутской. Колонна прошла от Европейской площади через Майдан Независимости до Мемориала памяти.
В феврале 2014 года больше ста человек погибли в результате попытки властей разогнать мирный протест. На 18-20 февраля запланированы мероприятия в память о погибших.
Фото: Андрей Гудзенко
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