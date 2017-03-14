Украина впервые отмечает День добровольца: фоторепортаж с Майдана
По случаю Дня добровольца, который отмечается в Украине впервые, на Майдане Независимости в Киеве состоялась акция при участии бойцов батальона НГУ им.Кульчицкого, волонтеров, представителей патриотических организаций, из которых формировались первые добробаты.
После построения на Майдане бойцы прошли к мемориалу Героям Небесной сотни, где возложили цветы в память о погибших во время Революции достоинства.
Дата 14 марта была выбрана неслучайно - именно в этот день в 2014 году добровольцы из Самообороны Майдана прибыли на полигон в Новые Петровцы Киевской области - так начался боевой путь первого добробата.
Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net
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