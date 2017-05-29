USD:  26.14  26.40   EUR:  29.00  29.58  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Турции устроили показ вышиванок с хиджабами: фото

29.05.2017, 18:30 (13 Фото)
В Турции устроили показ вышиванок с хиджабами: фото В Турции устроили показ вышиванок с хиджабами: фото В Турции устроили показ вышиванок с хиджабами: фото В Турции устроили показ вышиванок с хиджабами: фото В Турции устроили показ вышиванок с хиджабами: фото В Турции устроили показ вышиванок с хиджабами: фото В Турции устроили показ вышиванок с хиджабами: фото В Турции устроили показ вышиванок с хиджабами: фото В Турции устроили показ вышиванок с хиджабами: фото В Турции устроили показ вышиванок с хиджабами: фото В Турции устроили показ вышиванок с хиджабами: фото В Турции устроили показ вышиванок с хиджабами: фото В Турции устроили показ вышиванок с хиджабами: фото
1 из 13
В Турции устроили показ вышиванок с хиджабами: фото В Турции устроили показ вышиванок с хиджабами: фото В Турции устроили показ вышиванок с хиджабами: фото В Турции устроили показ вышиванок с хиджабами: фото В Турции устроили показ вышиванок с хиджабами: фото В Турции устроили показ вышиванок с хиджабами: фото В Турции устроили показ вышиванок с хиджабами: фото В Турции устроили показ вышиванок с хиджабами: фото В Турции устроили показ вышиванок с хиджабами: фото В Турции устроили показ вышиванок с хиджабами: фото В Турции устроили показ вышиванок с хиджабами: фото В Турции устроили показ вышиванок с хиджабами: фото В Турции устроили показ вышиванок с хиджабами: фото

В Турции устроили необычный показ украинских вышиванок. Кроме платьев с украинским орнаментом, модели имели традиционный турецкий головной убор - хиджаб. Об этом сообщили в Посольстве Украины в Турции в Facebook.

На подиум модели выходили в вышиванках дизайнера Оксаны Полонец.

"Вышиванки не только для украинцев, но и для ценителей эксклюзива среди иностранцев. Модный показ вышиванок вызвал большой интерес в Турции", - говорится в сообщении пресс-службы.

Фото: facebook.com/UAinRT

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярные фоторепортажи
Все фоторепортажи
Новости раздела
Все новости
 