В Турции устроили показ вышиванок с хиджабами: фото
29.05.2017, 18:30 (13 Фото)
В Турции устроили необычный показ украинских вышиванок. Кроме платьев с украинским орнаментом, модели имели традиционный турецкий головной убор - хиджаб. Об этом сообщили в Посольстве Украины в Турции в Facebook.
На подиум модели выходили в вышиванках дизайнера Оксаны Полонец.
"Вышиванки не только для украинцев, но и для ценителей эксклюзива среди иностранцев. Модный показ вышиванок вызвал большой интерес в Турции", - говорится в сообщении пресс-службы.
Фото: facebook.com/UAinRT
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