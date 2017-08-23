Отдых на "Золотом пляже" в Крыму: недострои и украинские ценники

В поселке Береговое на "Золотом пляже", который расположен недалеко от Феодосии в оккупированном Крыму, отдыхающих в этом сезоне отмечается немного. Об этом сообщают Крым. Реалии.

"Людей на пляжах немного даже в субботний день Автобусы из центра Феодосии до пляжей в поселке Береговое ходят регулярно. По дороге на "Золотой пляж" можно заметить машины с украинскими номерами", - отмечается в сообщении.

В придорожных кафе жалуются, что туристов в этом году меньше, чем в прошлом. Цены здесь ниже, чем в Феодосии: пол-литра кегового пива обойдется в 80 рублей, когда в Феодосии оно стоит 100 рублей.

Найти жилье несложно, поскольку предложения апартаментов можно увидеть, не съезжая с трассы. В среднем заплатить за домик, из которого не будет видно пляж, придется от 300 рублей в сутки. За возможность увидеть рассвет из окна нужно заплатить от 1800 рублей.

На курорте много как новых гостиничных комплексов, так и брошенных недостроев. Пляжи в поселке Береговое известны своим золотистым цветом По словам очевидцев, въезд на пляж запрещен, но это останавливает не всех.



По дороге на Золотой пляж можно заметить машины с украинскими номерами. В Береговом все еще встречаются украинские ценники в некоторых магазинах.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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