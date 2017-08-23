Отдых на "Золотом пляже" в Крыму: недострои и украинские ценники
В поселке Береговое на "Золотом пляже", который расположен недалеко от Феодосии в оккупированном Крыму, отдыхающих в этом сезоне отмечается немного. Об этом сообщают Крым. Реалии.
"Людей на пляжах немного даже в субботний день Автобусы из центра Феодосии до пляжей в поселке Береговое ходят регулярно. По дороге на "Золотой пляж" можно заметить машины с украинскими номерами", - отмечается в сообщении.
В придорожных кафе жалуются, что туристов в этом году меньше, чем в прошлом. Цены здесь ниже, чем в Феодосии: пол-литра кегового пива обойдется в 80 рублей, когда в Феодосии оно стоит 100 рублей.
Найти жилье несложно, поскольку предложения апартаментов можно увидеть, не съезжая с трассы. В среднем заплатить за домик, из которого не будет видно пляж, придется от 300 рублей в сутки. За возможность увидеть рассвет из окна нужно заплатить от 1800 рублей.
На курорте много как новых гостиничных комплексов, так и брошенных недостроев. Пляжи в поселке Береговое известны своим золотистым цветом По словам очевидцев, въезд на пляж запрещен, но это останавливает не всех.
По дороге на Золотой пляж можно заметить машины с украинскими номерами. В Береговом все еще встречаются украинские ценники в некоторых магазинах.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
Читайте также: Жители Феодосии жалуются: нет туристов, всех заманила Турция
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:02
-
12:18
-
11:23
-
11:33
-
10:05
Материалы по теме
-
23.08.2017 13:05
-
23.08.2017 12:53
-
23.08.2017 11:56
-
23.08.2017 11:14
-
23.08.2017 11:03
Все материалы по теме: Война в Донбассе
- Флэшмоб в Севастополе: как жители отметили День флага Украины 13:05
- Безвизовым режимом воспользовались 200 тысяч украинцев - ГПСУ 11:26
- Патрульную полицию Одессы возглавил сын Героя Украины Рыбака 10:33
- Преторианцы: какими были первые телохранители в истории 18:00
- Гриневич: Школы сами будут решать, когда детям идти на каникулы 15:22