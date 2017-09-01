Будущие воины: как прошел День знаний в лицее имени Богуна

В Киевском военном лицее имени Ивана Богуна сегодня, 1 сентября, отпраздновали День знаний и начало нового учебного года.

На празднике присутствовали гости, родители лицеистов, ветераны Вооруженных Сил Украины.

Основой торжества стал символический ритуал вручения погон лицеистам младшего курса, который проводят старшекурсники.

Также лицеисты старшего курса продемонстрировали присутствовавшим элементы рукопашного боя.

Первый в новом учебном году звонок для курсантов лицея дал его начальник, ветеран АТО, Герой Украины Игорь Гордийчук.

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Фото: LIGA.net / Андрей Гудзенко

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