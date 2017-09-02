Замок из песка в Германии занесен в Книгу рекордов Гиннеса

В немецком Дуйсбурге из песка соорудили замок, который официально занесен в мировую Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий. Об этом сообщает Spiegel.

Над созданием песочного замка высотой 16,68 м работали художники из десяти стран. На создание мирового рекорда ушло три с половиной недели. Ожидается,что замок простоит по крайней мере до 24 сентября.



До сих пор самый высокий песчаный замок был построен на восточном побережье Индии весной - его высота равнялась 14,84 м.



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