Замок из песка в Германии занесен в Книгу рекордов Гиннеса
В немецком Дуйсбурге из песка соорудили замок, который официально занесен в мировую Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий. Об этом сообщает Spiegel.
Над созданием песочного замка высотой 16,68 м работали художники из десяти стран. На создание мирового рекорда ушло три с половиной недели. Ожидается,что замок простоит по крайней мере до 24 сентября.
До сих пор самый высокий песчаный замок был построен на восточном побережье Индии весной - его высота равнялась 14,84 м.
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