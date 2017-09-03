Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено)

Участники акции протеста против уничтожения граффити времен Майдана возле магазина "Эмпориум" разбили витрины магазина, залили краской и подожгли шины у дверей магазина.



Об этом сообщают участники акции и журналисты в соцсетях.

По состоянию на 17:00 возле магазина дежурят две пожарные машины и несколько нарядов патрульной полиции.



