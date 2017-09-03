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Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено)

03.09.2017, 17:00 (17 Фото)
Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено)
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Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено) Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено)

Участники акции протеста против уничтожения граффити времен Майдана возле магазина "Эмпориум" разбили витрины магазина, залили краской и подожгли шины у дверей магазина.

Об этом сообщают участники акции и журналисты в соцсетях. 

По состоянию на 17:00 возле магазина дежурят две пожарные машины и несколько нарядов патрульной полиции.


Ранее сегодня сообщалось, что с фасада магазина мебели на улице Грушевского в Киеве стерли патриотические граффити, изображающие Тараса Шевченко, Ивана Франко и Лесю Украинку.

Собственник магазина Игорь Доценко обосновал свои действия тем, что граффити являются "типичным стрит-артом, который время от времени удаляют коммунальные службы". Доценко заявил, что желающие могут купить репродукции этих граффити на рынке. На замечание о том, что из-за его решения уничтожены оригиналы работ, Доценко не ответил.

Завтра, 4 сентября, пройдет совместный брифинг Украинского института национальной памяти, Музея Майдана, а также художников и общественных деятелей по поводу уничтожения исторического памятника. По имеющимся данным, Украинский институт национальной памяти готовит обращение в полицию и Генеральную прокуратуру по факту вандализма. "Граффити на Грушевского является памятником истории согласно приказу Минкультуры от 15.10.2014 N869. Их уничтожение является преступлением и подпадает под действие ч.2 ст 298 Уголовного кодекса - умышленное незаконное уничтожение, разрушение, повреждение объекта культурного наследия или его части - штраф до 2350 грн или ограничение или лишение свободы до трех лет с возможным запретом занимать определенные должности", - указывает институт.

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