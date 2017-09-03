Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено)
03.09.2017, 17:00 (17 Фото)
Участники акции протеста против уничтожения граффити времен Майдана возле магазина "Эмпориум" разбили витрины магазина, залили краской и подожгли шины у дверей магазина.
Об этом сообщают участники акции и журналисты в соцсетях.
По состоянию на 17:00 возле магазина дежурят две пожарные машины и несколько нарядов патрульной полиции.
Собственник магазина Игорь Доценко обосновал свои действия тем, что граффити являются "типичным стрит-артом, который время от времени удаляют коммунальные службы". Доценко заявил, что желающие могут купить репродукции этих граффити на рынке. На замечание о том, что из-за его решения уничтожены оригиналы работ, Доценко не ответил.
Завтра, 4 сентября, пройдет совместный брифинг Украинского института национальной памяти, Музея Майдана, а также художников и общественных деятелей по поводу уничтожения исторического памятника. По имеющимся данным, Украинский институт национальной памяти готовит обращение в полицию и Генеральную прокуратуру по факту вандализма. "Граффити на Грушевского является памятником истории согласно приказу Минкультуры от 15.10.2014 N869. Их уничтожение является преступлением и подпадает под действие ч.2 ст 298 Уголовного кодекса - умышленное незаконное уничтожение, разрушение, повреждение объекта культурного наследия или его части - штраф до 2350 грн или ограничение или лишение свободы до трех лет с возможным запретом занимать определенные должности", - указывает институт. Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
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