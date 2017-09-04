В Ивано-Франковской области ливень затопил улицы и выпал град

В Ивано-Франковске сильный ливень затопил улицы. Об этом сообщает местный портал galka.if.ua.



Стоки не справились с количеством воды. Подтопленным был железнодорожный туннель и центральная часть города.

В селе Микуличин на Прикарпатье прошла гроза с градом размером с перепелиное яйцо. Местные жители теперь ждут схода селевых потоков.

По Украине на 4 сентября объявлено штормовое предупреждение - ожидаются сильные дожди, а местами шквальный ветер и град.



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