В Ивано-Франковской области ливень затопил улицы и выпал град
04.09.2017, 03:25 (10 Фото)
В Ивано-Франковске сильный ливень затопил улицы. Об этом сообщает местный портал galka.if.ua.
Стоки не справились с количеством воды. Подтопленным был железнодорожный туннель и центральная часть города.
В селе Микуличин на Прикарпатье прошла гроза с градом размером с перепелиное яйцо. Местные жители теперь ждут схода селевых потоков.
По Украине на 4 сентября объявлено штормовое предупреждение - ожидаются сильные дожди, а местами шквальный ветер и град.
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