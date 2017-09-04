USD:  25.39  25.67   EUR:  30.09  30.68  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Ивано-Франковской области ливень затопил улицы и выпал град

04.09.2017, 03:25 (10 Фото)
В Ивано-Франковской области ливень затопил улицы и выпал град В Ивано-Франковской области ливень затопил улицы и выпал град В Ивано-Франковской области ливень затопил улицы и выпал град В Ивано-Франковской области ливень затопил улицы и выпал град В Ивано-Франковской области ливень затопил улицы и выпал град В Ивано-Франковской области ливень затопил улицы и выпал град В Ивано-Франковской области ливень затопил улицы и выпал град В Ивано-Франковской области ливень затопил улицы и выпал град В Ивано-Франковской области ливень затопил улицы и выпал град В Ивано-Франковской области ливень затопил улицы и выпал град
1 из 10
В Ивано-Франковской области ливень затопил улицы и выпал град В Ивано-Франковской области ливень затопил улицы и выпал град В Ивано-Франковской области ливень затопил улицы и выпал град В Ивано-Франковской области ливень затопил улицы и выпал град В Ивано-Франковской области ливень затопил улицы и выпал град В Ивано-Франковской области ливень затопил улицы и выпал град В Ивано-Франковской области ливень затопил улицы и выпал град В Ивано-Франковской области ливень затопил улицы и выпал град В Ивано-Франковской области ливень затопил улицы и выпал град В Ивано-Франковской области ливень затопил улицы и выпал град

В Ивано-Франковске сильный ливень затопил улицы. Об этом сообщает местный портал galka.if.ua.

Стоки не справились с количеством воды. Подтопленным был железнодорожный туннель и центральная часть города. 

В селе Микуличин на Прикарпатье прошла гроза с градом размером с перепелиное яйцо. Местные жители теперь ждут схода селевых потоков.

По Украине на 4 сентября объявлено штормовое предупреждение - ожидаются сильные дожди, а местами шквальный ветер и град.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярные фоторепортажи
Все фоторепортажи
Новости раздела
Все новости
 