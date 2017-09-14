Денег нет, плохие дороги и пустые обещания оккупантов Крыму: фото

В оккупированном Крыму село Лучистое расположено на южном склоне горы Демерджи и свысока смотрит на Алушту. Здесь живет всего тысяча человек, которые уже пять лет наблюдают за ремонтом трассы. Об этом сообщают Крым. Реалии.

Ремонт дороги, проходящей через село Лучистое, начали пять лет назад.

"Работы должны были завершиться до конца 2013 года, но этого не произошло. Тогда Украина заключила договоры на инженерную защиту трассы на сумму 41,6 млн грн", - отмечается в сообщении.

После аннексии Крыма Россией оккупанты обещали закончить ремонт к концу 2014 года, но даже в 2016 году этого не произошло. Ямы и выбоины по-прежнему оставались на местах.

В августе 2017 года дорога оказалась все еще не готовой.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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