Сильные духом: открытая тренировка украинцев перед Invictus Games

На базе центрального спортклуба ВСУ сегодня состоялась открытая финальная тренировка национальной сборной команды Украины "Invictus Games" ("Ігри нескорених"), которая впервые выступит на международных соревнованиях с 23 по 30 сентября в Торонто (Канада).

В состав сборной входят военнослужащие и ветераны, получившие травмы, ранения или заболевания во время или вследствие исполнения служебного долга. На открытой тренировке они демонстрировали стрельбу из лука, плавание и греблю на тренажерах.

Международные спортивные соревнования Invictus Games были основаны принцем Гарри. Впервые состоялись в Лондоне в 2014 году, затем в 2016-м - в Орландо. Их цель - продемонстрировать спортивные достижения сильных духом людей, которые после войны не сдались и подают пример непреодолимой воли к жизни.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что после выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке отправится в Торонто, чтобы поддержать украинских спортсменов на этих соревнованиях.



Фото - Андрей Гудзенко, LIGA.net

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