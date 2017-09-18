Бархатный сезон и пустые пляжи в оккупированном Крыму: фото

Во временно оккупированном Крыму приморский поселок Песчаное, расположенный недалеко от Симферополя и Бахчисарая, считается недорогим семейным курортом, однако сейчас там отдыхающих отмечается немного. Об этом сообщают Крым. Реалии.

"Вдоль моря - около двух десятков оздоровительных учреждений. Но несмотря на это, отдыхающих можно сосчитать по пальцам", - отмечается в сообщении.

23 августа в поселке Береговое на "Золотом пляже", который расположен недалеко от Феодосии, отдыхающих в этом сезоне отмечается немного.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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