Вифлеемский огонь мира пронесут по линии разграничения в АТО
Скауты-пластуны передали украинским военным в зоне АТО Вифлеемский огонь мира, который пронесут почти по всей линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Украинские скауты-пластуны доставили Вифлеемский огонь мира в район проведения АТО. В течение новогодних и рождественских праздников огонь будет пронесен почти по всей линии столкновения и передан всем подразделениям и соединениям, которые защищают Украину от пророссийских оккупантов", - говорится в сообщении.
Один из организаторов акции отметил, что Вифлеемский огонь привозят в Донбасс с начала войны - все четыре года, "чтобы он всегда согревал воинов в часовнях, а также передавал теплоту сердец тех, кто ждет вас дома".
Ранее сегодня штаб сообщил, что боевики готовят на Рождество, 25 декабря, очередную провокацию, в которой могут пострадать мирные люди, чтобы потом обвинить подразделения ВСУ в диверсии на оккупированной территории.
Фото: www.mil.gov.ua
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