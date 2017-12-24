Вифлеемский огонь мира пронесут по линии разграничения в АТО

Скауты-пластуны передали украинским военным в зоне АТО Вифлеемский огонь мира, который пронесут почти по всей линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.



"Украинские скауты-пластуны доставили Вифлеемский огонь мира в район проведения АТО. В течение новогодних и рождественских праздников огонь будет пронесен почти по всей линии столкновения и передан всем подразделениям и соединениям, которые защищают Украину от пророссийских оккупантов", - говорится в сообщении.



Один из организаторов акции отметил, что Вифлеемский огонь привозят в Донбасс с начала войны - все четыре года, "чтобы он всегда согревал воинов в часовнях, а также передавал теплоту сердец тех, кто ждет вас дома".



Ранее сегодня штаб сообщил, что боевики готовят на Рождество, 25 декабря, очередную провокацию, в которой могут пострадать мирные люди, чтобы потом обвинить подразделения ВСУ в диверсии на оккупированной территории.

Фото: www.mil.gov.ua

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