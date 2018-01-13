В Харькове провели фестиваль вертепов: фоторепортаж

В Харькове сегодня провели фестивально вертепов. Открылось действие парадом тысячи коляюдующих, сообщает Укринформ.

В параде участвовали творческих коллективы из разных областей Украины, а также все желающие, разных возрастов, одетые в яркие костюмы, в том числе - с масками разных животных.

Участники шествия прошли с лозунгами: "Від Харкова по Карпати - Україна рідна мати!", "Схід і Захід разом. Різдво єднає нас!", "Від Заходу до Сходу ми - діти одного народу".

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Фото: kh.depo.ua

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