В Краматорске открыли памятник погибшим защитникам Украины: фото

В Краматорске на базе отдельной аэромобильной бригады 20 января был открыт памятник погибшим защитникам Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Основа памятника - гранитная плита 3,5 метра высотой - была привезена из Житомирской области. На памятнике изображен военнослужащий 90 отдельного аэромобильного батальона имени Героя Украины старшего лейтенанта Ивана Зубкова, старшина Максим Ридзанич. Именно его группа последней выходила из Донецкого аэропорта 23 января 2015 года.

В открытии приняли участие руководитель Антитеррористической операции, командующий десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский, командиры воинских частей ДШВ и военный капеллан отец Василий Иванюк, который провел молебен и освятил памятник.

Обращаясь к десантникам, Забродский отметил, что "этот памятник они будут видеть каждый день, будут ходить мимо на службу, выполнять повседневные задачи, отправляться на боевые задания и знать, что это не просто камень - это напоминание о величии духа украинского солдата образца начала 21 века".

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"Сейчас мы еще раз отмечаем мужество и героизм тех, кто остался в ДАПе навсегда, кто прошел через пытки и ужасы плена, кто остался в живых и вышел из изувеченных сооружений аэропорта. Мы продемонстрировали Украине, мира и даже противнику, если того потребует боевая обстановка - именно так будет обороняться любое здание или квартал в любом без исключения населенном пункте или регионе нашего государства. При этом независимо от того, на каком языке разговаривают его жители", - подчеркнул руководитель АТО.

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16 января Украина неофициально по инициативе самих киборгов отмечала День памяти защитников Донецкого аэропорта - военнослужащих, добровольцев, медиков и волонтеров, которые совместными усилиями 242 дня удерживали оборону на территории этого объекта инфраструктуры на северо-западе Донецка.

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Фото: facebook.com/ato.news

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