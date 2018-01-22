День Соборности: живая цепь и броневик на мосту Патона - фото
Сегодня на мосту Патона в Киеве прошла акция, посвященная Дню Соборности Украины. Ее участники выстроились в живую цепь, соединив таким образом берега Днепра, а также развернули 30-метровый государственный флаг Украины как символ единства страны.
Две колонны участников акции двигались навстречу друг другу с левого и правого берегов, одна из них несла полотнище голубого цвета, другая - желтого. Колонны встретились на мосту Патона, создав гигантский украинский стяг. После этого участники мероприятия исполнили гимн Украины и почтили память погибших на Майдане и в зоне АТО.
Также на акции был замечен броневик с надписью "Петлюра", на котором ехали люди в форме солдат армий УНР и ЗУНР.
Читайте также: День Соборности: порядок в Киеве охраняют 1500 правоохранителей
Ежегодно 22 января в Украине отмечают День Соборности - праздник в честь провозглашения воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которое состоялось в этот день в 1919 году.
Кроме того, ровно сто лет назад, 22 января 1918 года, была провозглашена независимость УНР.
Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:54
-
14:14
-
13:59
-
13:31
-
11:36
Материалы по теме
-
19.01.2018 17:13
-
19.01.2018 14:42
-
19.01.2018 09:36
-
16.01.2018 16:23
-
11.01.2018 13:46
Все материалы по теме: Праздники, традиции
- В Минздраве назвали противопоказания к вакцинации от кори 11:54
- Что нужно знать об истории Дня Соборности: инфографика 08:55
- Синоптики предупреждают о сильных морозах до -18 градусов: карты 08:15
- Балуху в СИЗО Симферополя не оказывают медпомощь - журналист 11:48
- На большей части территории Украины сегодня без осадков 10:26