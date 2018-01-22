День Соборности: живая цепь и броневик на мосту Патона - фото

Сегодня на мосту Патона в Киеве прошла акция, посвященная Дню Соборности Украины. Ее участники выстроились в живую цепь, соединив таким образом берега Днепра, а также развернули 30-метровый государственный флаг Украины как символ единства страны.

Две колонны участников акции двигались навстречу друг другу с левого и правого берегов, одна из них несла полотнище голубого цвета, другая - желтого. Колонны встретились на мосту Патона, создав гигантский украинский стяг. После этого участники мероприятия исполнили гимн Украины и почтили память погибших на Майдане и в зоне АТО.

Также на акции был замечен броневик с надписью "Петлюра", на котором ехали люди в форме солдат армий УНР и ЗУНР.

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Ежегодно 22 января в Украине отмечают День Соборности - праздник в честь провозглашения воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которое состоялось в этот день в 1919 году.

Кроме того, ровно сто лет назад, 22 января 1918 года, была провозглашена независимость УНР.

Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

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