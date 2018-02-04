В центре Киева проходит акция владельцев авто на "евробляхах"
В центре Киева проходит санкционированная акция протеста владельцев автомобилей на еврономерах, так называемых евробляхах. Участники акции требуют сделать доступным растаможивание авто для всех украинцев и отменить стандарты Евро 5. Об этом сообщает на свой странице в Facebook организатор акции общественная организация АвтоЕвроСила.
Кроме того, протестующие требуют отменить ограничения на перепродажу ввезенных авто; единое окно и упрощение механизма расстаможивания; действенный механизм растаможивания уже ввезенных автомобилей.
Ранее сегодня сообщалось, что порядок в центре столицы охраняют около 2 тыс сотрудников полиции и Нацгвардии. Кроме акции владельцев авто на "евробляхах", на сегодня запланированы также "марш за импичмент" сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, а также протест против национальных дружин.
Фото: АвтоЕвроСила
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