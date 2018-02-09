Снегопад в Украине: без света уже 152 населенных пункта

В Украине продолжаются снегопады, к расчистке дорог привлекли 2188 человек и 1622 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Наблюдаются осадки в виде снега в Киеве, Волынской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, движение транспорта на автодорогах обеспечено. В Винницкой области для расчистки дорог и недопущения образования заторов ограничено движение крупногабаритного транспорта на участке автодороги М-21 от Жмеринки до Могилев-Подольского (протяженностью 73 км).

Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта привлечены 1 тыс 622 единиц техники и 2 тыс 188 человек, в том числе от Укравтодора 1 тыс 598 единиц техники и 2 тыс 121 человек, от ГСЧС 24 единицы техники и 67 человек л/с.

Подразделениями ГСЧС 8 февраля проведена буксировки 14 единиц автотранспортных средств, оказана помощь 22 гражданам.

С 8 на 9 февраля в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 152 населенных пунктов в пяти областях (Черновицкая - 89, Ивано-Франковская - 32, Тернопольская - 25, в Черниговской и Сумской областях - по три населенных пункта).

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

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Накануне синоптики предупреждали о резкой смене погоды и осадках.

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Фото: facebook.com/pg/MNS.GOV.UA

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