Снегопад в Украине: без света уже 152 населенных пункта
В Украине продолжаются снегопады, к расчистке дорог привлекли 2188 человек и 1622 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Наблюдаются осадки в виде снега в Киеве, Волынской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, движение транспорта на автодорогах обеспечено. В Винницкой области для расчистки дорог и недопущения образования заторов ограничено движение крупногабаритного транспорта на участке автодороги М-21 от Жмеринки до Могилев-Подольского (протяженностью 73 км).
Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта привлечены 1 тыс 622 единиц техники и 2 тыс 188 человек, в том числе от Укравтодора 1 тыс 598 единиц техники и 2 тыс 121 человек, от ГСЧС 24 единицы техники и 67 человек л/с.
Подразделениями ГСЧС 8 февраля проведена буксировки 14 единиц автотранспортных средств, оказана помощь 22 гражданам.
С 8 на 9 февраля в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 152 населенных пунктов в пяти областях (Черновицкая - 89, Ивано-Франковская - 32, Тернопольская - 25, в Черниговской и Сумской областях - по три населенных пункта).
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Читайте также: Синоптики предупреждают о лавинах в Карпатах
Накануне синоптики предупреждали о резкой смене погоды и осадках.
Читайте также: В Украину идет активный циклон: где и когда ухудшится погода
Фото: facebook.com/pg/MNS.GOV.UA
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:46
-
14:46
-
13:14
-
14:16
-
14:00
Материалы по теме
-
09.02.2018 09:31
-
09.02.2018 07:47
-
08.02.2018 08:36
-
06.02.2018 15:05
-
05.02.2018 09:17
Все материалы по теме: Погода в Украине
- В Одесской области выявили агрессивный вирус кори Kabul 14:56
- Дрейфующее в космосе авто Tesla получило статус спутника: скрин 13:30
- Квартира за $5 тыс. Что происходит на рынке недвижимости в ОРДЛО 10:28
- Синоптики рассказали, когда и где погода станет лучше: карты 09:31
- Синоптики предупреждают о лавинах в Карпатах 07:47