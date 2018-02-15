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Украинцам предлагают обсудить проекты мемориала Небесной сотни

15.02.2018, 14:07 (6 Фото)
Украинцам предлагают обсудить проекты мемориала Небесной сотни Украинцам предлагают обсудить проекты мемориала Небесной сотни Украинцам предлагают обсудить проекты мемориала Небесной сотни Украинцам предлагают обсудить проекты мемориала Небесной сотни Украинцам предлагают обсудить проекты мемориала Небесной сотни Украинцам предлагают обсудить проекты мемориала Небесной сотни
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Украинцам предлагают обсудить проекты мемориала Небесной сотни Украинцам предлагают обсудить проекты мемориала Небесной сотни Украинцам предлагают обсудить проекты мемориала Небесной сотни Украинцам предлагают обсудить проекты мемориала Небесной сотни Украинцам предлагают обсудить проекты мемориала Небесной сотни Украинцам предлагают обсудить проекты мемориала Небесной сотни

С 15 по 25 февраля 2018 года на сайте Министерства культуры состоится общественное обсуждение конкурсных проектов в номинации "Мемориал Героев Небесной сотни" конкурса на мемориально-музейный комплекс, посвященный Революции достоинства. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

Предложения и замечания в рамках обсуждения ведомство просит направлять на электронную почту ua.dignity.contest@gmail.com.

Международный открытый архитектурный конкурс проектов мемориального комплекса Героев Небесной сотни - музея Революции достоинства был объявлен 23 октября 2017 года. В конкурсе определены две номинации - "Мемориал Героев Небесной сотни" и "Музей Революции достоинства".

Территория проектирования охватывает Аллею Небесной сотни от Майдана Независимости до улицы Ольгинской, включая некоторые прилегающие земельные участки.

Конкурс в номинации "Мемориал" проходит в одну стадию, его результаты будут определены 20 февраля 2018-го. Сегодня, 15 февраля, на Майдане Независимости открылась выставка проектов в этой номинации, а 22 февраля - 22 марта 2018-го выставка оригиналов проектов будет открыта в столичном Доме архитектора.

"После подведения итогов конкурса в номинации "Мемориал Героев Небесной сотни" и общественного обсуждения конкурсных предложений будут утверждены результаты конкурса, заключен договор с победителем конкурса и начаты работы по разработке проектно-сметной документации. Воплощение результатов конкурса в номинации "Мемориал" планируется на февраль 2019 года", - сообщили в министерстве.

Что касается номинации "Музей Революции достоинства", то здесь конкурс проходит в две стадии, его результаты будут определены в июле 2018 года.

На первой стадии конкурса до 25 января 2018-го были поданы 12 проектов в номинации "Музей". 20 февраля будут определены шесть-семь финалистов, которые продолжат соревноваться во второй стадии по уточненному конкурсному заданию и с учетом победителя номинации "Мемориал".

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Президент Петр Порошенко с женой Мариной сегодня посетил презентацию проектов мемориала и музея на столичном Майдане.

Глава государства отметил, что профессиональный организатор конкурса был определен по тендерной процедуре, а в состав жюри вошли "ведущие отечественные и иностранные архитекторы, представители семей Героев Небесной сотни, представители общественности".

"На участие в конкурсе поступило более 60 заявок из 12 стран мира и Украины. Сейчас технический комитет конкурса, в соответствии с международной практикой, из этих 60-ти отобрал 28 работ для обеих номинаций - и для мемориала, и для музея", - рассказал Порошенко.

Президент добавил, что до годовщины событий 18-20 февраля 2014 года "тысячи киевлян и украинцев смогут выразить свое мнение по поводу представленных проектов".

"Эта выставка сейчас демонстрирует девять высокопрофессиональных проектов, представленных анонимно - здесь не будут указаны их авторы", - подчеркнул он.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать на его сайте и странице в Facebook. Проекты в номинации "Мемориал" можно скачать, пройдя по ссылке.

6 февраля 2018 года Верховная Рада приняла закон, которым ускорила процедуру выделения земли в Киеве под мемориальный комплекс Героев Небесной сотни.

Фото: president.gov.ua

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