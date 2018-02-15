Украинцам предлагают обсудить проекты мемориала Небесной сотни
С 15 по 25 февраля 2018 года на сайте Министерства культуры состоится общественное обсуждение конкурсных проектов в номинации "Мемориал Героев Небесной сотни" конкурса на мемориально-музейный комплекс, посвященный Революции достоинства. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.
Предложения и замечания в рамках обсуждения ведомство просит направлять на электронную почту ua.dignity.contest@gmail.com.
Международный открытый архитектурный конкурс проектов мемориального комплекса Героев Небесной сотни - музея Революции достоинства был объявлен 23 октября 2017 года. В конкурсе определены две номинации - "Мемориал Героев Небесной сотни" и "Музей Революции достоинства".
Территория проектирования охватывает Аллею Небесной сотни от Майдана Независимости до улицы Ольгинской, включая некоторые прилегающие земельные участки.
Конкурс в номинации "Мемориал" проходит в одну стадию, его результаты будут определены 20 февраля 2018-го. Сегодня, 15 февраля, на Майдане Независимости открылась выставка проектов в этой номинации, а 22 февраля - 22 марта 2018-го выставка оригиналов проектов будет открыта в столичном Доме архитектора.
"После подведения итогов конкурса в номинации "Мемориал Героев Небесной сотни" и общественного обсуждения конкурсных предложений будут утверждены результаты конкурса, заключен договор с победителем конкурса и начаты работы по разработке проектно-сметной документации. Воплощение результатов конкурса в номинации "Мемориал" планируется на февраль 2019 года", - сообщили в министерстве.
Что касается номинации "Музей Революции достоинства", то здесь конкурс проходит в две стадии, его результаты будут определены в июле 2018 года.
На первой стадии конкурса до 25 января 2018-го были поданы 12 проектов в номинации "Музей". 20 февраля будут определены шесть-семь финалистов, которые продолжат соревноваться во второй стадии по уточненному конкурсному заданию и с учетом победителя номинации "Мемориал".
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Президент Петр Порошенко с женой Мариной сегодня посетил презентацию проектов мемориала и музея на столичном Майдане.
Глава государства отметил, что профессиональный организатор конкурса был определен по тендерной процедуре, а в состав жюри вошли "ведущие отечественные и иностранные архитекторы, представители семей Героев Небесной сотни, представители общественности".
"На участие в конкурсе поступило более 60 заявок из 12 стран мира и Украины. Сейчас технический комитет конкурса, в соответствии с международной практикой, из этих 60-ти отобрал 28 работ для обеих номинаций - и для мемориала, и для музея", - рассказал Порошенко.
Президент добавил, что до годовщины событий 18-20 февраля 2014 года "тысячи киевлян и украинцев смогут выразить свое мнение по поводу представленных проектов".
"Эта выставка сейчас демонстрирует девять высокопрофессиональных проектов, представленных анонимно - здесь не будут указаны их авторы", - подчеркнул он.
Подробную информацию о конкурсе можно узнать на его сайте и странице в Facebook. Проекты в номинации "Мемориал" можно скачать, пройдя по ссылке.
6 февраля 2018 года Верховная Рада приняла закон, которым ускорила процедуру выделения земли в Киеве под мемориальный комплекс Героев Небесной сотни.
Фото: president.gov.ua
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