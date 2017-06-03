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Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов

03.06.2017, 23:59 (36 Фото)
Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов
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Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов Реал разгромил Ювентус в финале Лиги чемпионов
Мадридский Реал разгромил туринский Ювентус в финале Лиги чемпионов, который проходил в столице Уэльса - Кардиффе.

В первом тайме счет уже на 20-й минуте открыл форвард Реала Криштиану Роналду. Через семь минут хорватскому форварду Ювентуса Марио Манджукичу удалось сравнять счет. 

Однако во втором туре игра превратилась для итальянской команды в сплошной разгром - на 61-й минуте в ворота Джанлуиджи Буффона забил Каземиро, на 64-й дубль оформил Роналду, а завершил плохой вечер для Ювентуса на 90-й минуте Асенсио. 4:1 и мадридский Реал становится сильнейшей европейской командой в сезоне.

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