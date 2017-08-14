Канадский триумф Свитолиной: фото и видео лучших моментов матча
Вчера, 13 августа, в финале престижного хард-турнира WTA серии Rogers Cup в Торонто украинская теннисистка Элина Свитолина прошла шестую ракетку мира Каролин Возняцки.
Если в первом сете экс-лидер рейтинга WTA составила конкуренцию Свитолиной (6:4 в пользу Элины), то во втором Возняцки была переработана по всем статьям - 6:0.
По ходу турнира, 11 августа, Свитолина одержала уверенную победу над знаменитой американкой Винус Уильямс (9-я ракетка мира), а также другими достойными соперницами - Дарьей Касаткиной (38-я), Гарбинье Мугурусой (4-я) и Симоной Халеп (вторая).
Лучшие моменты финального противостояния (видео - WTA):
Послематчевое интервью Свитолиной (видео - Sportainment TV):
Видеозапись всего матча доступна на ссылке
Сейчас Свитолина занимает четвертую строку в рейтинга, что является повторением рекорда наиболее титулованного украинского теннисиста Андрея Медведева.
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