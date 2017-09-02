Сборная Украины победила Турцию в матче отбора на ЧМ-2018





Матч начался с атак украинских футболистов. Тарас Степаненко мог забить в ворота турок после навеса с углового уже на шестой минуте, но мяч пролетел выше перекладины. Однако уже на 19-й минуте Андрей Ярмоленко получил мяч от Кравца и открыл счет в матче: 1:0. На 42-й минуте Евгений Коноплянка прорвался по левому флангу к воротам турок и отдал передачу на Ярмоленко - тот полностью использовал момент, забив второй мяч.





Во втором тайме турецкие подопечные Мирчи Луческу безуспешно пытались отыграться, но так и не создали стоящих моментов, в итоге матч так и закончился со счетом 2:0 в пользу украинской сборной





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Сборная Украины по футболу уверенно обыграла турецких футболистов в матче отборочного турнира на Чемпионат мира по футболу-2018.