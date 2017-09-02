Сборная Украины победила Турцию в матче отбора на ЧМ-2018
02.09.2017, 23:43 (9 Фото)
Сборная Украины по футболу уверенно обыграла турецких футболистов в матче отборочного турнира на Чемпионат мира по футболу-2018.
Матч начался с атак украинских футболистов. Тарас Степаненко мог забить в ворота турок после навеса с углового уже на шестой минуте, но мяч пролетел выше перекладины. Однако уже на 19-й минуте Андрей Ярмоленко получил мяч от Кравца и открыл счет в матче: 1:0. На 42-й минуте Евгений Коноплянка прорвался по левому флангу к воротам турок и отдал передачу на Ярмоленко - тот полностью использовал момент, забив второй мяч.
Во втором тайме турецкие подопечные Мирчи Луческу безуспешно пытались отыграться, но так и не создали стоящих моментов, в итоге матч так и закончился со счетом 2:0 в пользу украинской сборной
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
01.09.17
18:34
-
01.09.17
17:22
-
01.09.17
18:07
-
01.09.17
17:52
-
01.09.17
13:19
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
-
-
01.09.17, 03:56
-
31.08.17, 16:29