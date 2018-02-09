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Зимняя Олимпиада-2018: яркие фото с церемонии открытия

09.02.2018, 18:44 (26 Фото)
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В южнокорейском городе Пхёнчхан сегодня, 9 февраля, состоялась церемония открытия XXIII Зимних Олимпийских игр. На главной арене развернулось красочное шоу, рассказывавшее об обычаях страны, принимающей соревнования, и при участии талисмана этих Игр - тигренка Сухорана.

Затем на стадион вышли спортсмены из 92 стран мира, которые поборются за 102 комплекта медалей. В составе сборной Украины на Олимпиаде выступят 33 спортсмена - их под украинским флагом вывела на арену Елена Пидгрушная.

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