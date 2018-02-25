В Пхенчхане состоялась церемония закрытия Олимпиады-2018: фото
Сегодня, 25 февраля, в южнокорейском Пхенчхане состоялась торжественная церемония закрытия Зимних Олимпийских игр-2018.
Знаменосцем сборной Украины на закрытии стал обладатель золотой медали Пхенчхана в лыжной акробатике Александр Абраменко.
Олимпийский флаг передан главе МОК Томасу Баха, а затем мэру Пекина - следующей столицы зимней Олимпиады.
Первое место в медальном зачете заняла Норвегия (39 медалей), второе - Германия (31 медаль), третье - Канада (29 медалей).
Украина вместе с Венгрией на 21 месте (по одному золоту).
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