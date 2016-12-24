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Майдан санта-клаусов: тысячи корейцев требуют утвердить импичмент

24.12.2016, 23:19 (10 Фото)
Майдан санта-клаусов: тысячи корейцев требуют утвердить импичмент Майдан санта-клаусов: тысячи корейцев требуют утвердить импичмент Майдан санта-клаусов: тысячи корейцев требуют утвердить импичмент Майдан санта-клаусов: тысячи корейцев требуют утвердить импичмент Майдан санта-клаусов: тысячи корейцев требуют утвердить импичмент Майдан санта-клаусов: тысячи корейцев требуют утвердить импичмент Майдан санта-клаусов: тысячи корейцев требуют утвердить импичмент Майдан санта-клаусов: тысячи корейцев требуют утвердить импичмент Майдан санта-клаусов: тысячи корейцев требуют утвердить импичмент Майдан санта-клаусов: тысячи корейцев требуют утвердить импичмент
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Майдан санта-клаусов: тысячи корейцев требуют утвердить импичмент Майдан санта-клаусов: тысячи корейцев требуют утвердить импичмент Майдан санта-клаусов: тысячи корейцев требуют утвердить импичмент Майдан санта-клаусов: тысячи корейцев требуют утвердить импичмент Майдан санта-клаусов: тысячи корейцев требуют утвердить импичмент Майдан санта-клаусов: тысячи корейцев требуют утвердить импичмент Майдан санта-клаусов: тысячи корейцев требуют утвердить импичмент Майдан санта-клаусов: тысячи корейцев требуют утвердить импичмент Майдан санта-клаусов: тысячи корейцев требуют утвердить импичмент Майдан санта-клаусов: тысячи корейцев требуют утвердить импичмент
Сотни тысяч жителей Южной Кореи провели акцию протеста против президента Пак Кын Хе в девятую подряд субботу, призывая Конституционный суд принять решение об ускорении процедуры ее импичмента. Об этом сообщает Yohnhap.

По словам организаторов, в Сочельник около 250 тыс человек собрались в Сеуле на площади Кванхвамун, чтобы присоединиться с зажженными свечами к участию в мирной демонстрации.

Пак Кын Хе, которая отрицает все обвинения, была отстранена от своих обязанностей после того, как Национальная Ассамблея проголосовала за ее импичмент 9 декабря. Конституционный суд должен принять решение о возможности сместить президента в течение 180 дней.

Около 30% населения Южной Кореи являются христианами.

9 декабря парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Пак Кын Хе. Ранее ее помощницу и близкую подругу обвинили в коррупции и использовании служебного положения для получения выгоды.


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