Тайфун на Филиппинах: шестеро погибших - фото
В результате тайфуна Нок-Тен, который обрушился на провинции Албай и Кесон в Филиппинах, погибли шестеро человек, более 380 тысяч - были вынуждены покинуть свои дома и спрятаться в убежищах. Об этом сообщают местные власти, передает Deutsche Welle.
Многие дома остались без электроснабжения, из-за падения деревьев заблокированы дороги. Скорость ветра достигает 225 км/час.
В аэропортах были отменены более 300 рейсов, 12 тыс пассажиров кораблей вынуждены пережидать непогоду в портах.
Тайфун Нок-Тен может стать самым сильным за последний год.
25 декабря около 100 тысяч человек были эвакуированы из зоны, где есть угроза оползней и наводнений.
Фото: ЕРА
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