USD:  26.52  27.07   EUR:  27.52  28.40  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов: есть жертвы (фото)

28.12.2016, 07:45 (4 Фото)
В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов: есть жертвы (фото) В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов: есть жертвы (фото) В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов: есть жертвы (фото) В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов: есть жертвы (фото)
1 из 4
В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов: есть жертвы (фото) В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов: есть жертвы (фото) В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов: есть жертвы (фото) В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов: есть жертвы (фото)

Вблизи индийского города Канпур (штат Уттар-Прадеш) сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате как минимум два человека погибли, 43 получили ранения. Об этом сообщает издание The Times of India.

По информации Министерства железных дорог Индии, 15 вагонов сошли с рельсов в момент, когда экспресс проезжал мост. В то же время пять первых и три последних вагона остались невредимыми.

Сейчас на месте инцидента работают спасатели. Возможной причиной катастрофы называют плохую видимость из-за густого тумана.

В связи с происшествием пришлось изменить движение поездов по данному маршруту.

В ноябре 2016 года другая железнодорожная катастрофа в Индии унесла жизни 133 человек, более 200 были ранены.

Читайте также: В Болгарии сошел с рельсов и взорвался поезд: есть жертвы

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Материалы по теме

Все материалы по теме: Происшествия

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярные фоторепортажи
Все фоторепортажи
Новости раздела
Все новости
узнать больше
slovoidilo.ua
 