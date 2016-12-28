В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов: есть жертвы (фото)

Вблизи индийского города Канпур (штат Уттар-Прадеш) сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате как минимум два человека погибли, 43 получили ранения. Об этом сообщает издание The Times of India.

По информации Министерства железных дорог Индии, 15 вагонов сошли с рельсов в момент, когда экспресс проезжал мост. В то же время пять первых и три последних вагона остались невредимыми.

Сейчас на месте инцидента работают спасатели. Возможной причиной катастрофы называют плохую видимость из-за густого тумана.

В связи с происшествием пришлось изменить движение поездов по данному маршруту.

В ноябре 2016 года другая железнодорожная катастрофа в Индии унесла жизни 133 человек, более 200 были ранены.

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