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Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года

04.01.2017, 18:53 (17 Фото)
Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года
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Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года

Американский фотограф Пит Соуза, в течение последних восьми лет работавший официальным фотографом Белого дома, опубликовал подборку самых ярких снимков, которые ему и его коллегам удалось сделать в 2016 году.

Аналогичные подборки фотограф публиковал каждый год. Однако эта станет последней - вместе с окончанием президентского срока Барака Обамы закончится и работа его официального фотографа в Белом доме.

Фото: medium.com

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