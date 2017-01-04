Фотограф Обамы опубликовал архив лучших снимков 2016 года

Американский фотограф Пит Соуза, в течение последних восьми лет работавший официальным фотографом Белого дома, опубликовал подборку самых ярких снимков, которые ему и его коллегам удалось сделать в 2016 году.

Аналогичные подборки фотограф публиковал каждый год. Однако эта станет последней - вместе с окончанием президентского срока Барака Обамы закончится и работа его официального фотографа в Белом доме.

Фото: medium.com

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