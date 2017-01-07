Сильные снегопады накрыли курорты Греции, Италии и Турции
07.01.2017, 21:50 (18 Фото)
Сильные снегопады и низкая температура распространились на страны Южной Европы, в том числе на популярные у туристов курорты в Греции и Италии. Об этом сообщает AP.
В Италии резкое понижение температуры привело к гибели пяти бездомных. Сильный снегопад и ветер привели к перенаправлению рейсов, задержке паромов, отмене поездов и закрытию дорог. В некоторых школах на юге Италии было решено не проводить занятия в понедельник, так как в некоторых местах покров снега достиг метра, сообщает информационное агентство ANSA. Холод не пощадил солнечный Рим. Фонтаны на площади Святого Петра замерзли в течение ночи, струи воды превратились в сосульки.
В греческом городе Салоники температура упала до -7 градусов по Цельсию, и ожидается на уровне -10 градусов по Цельсию в воскресенье, по данным Норвежского метеорологического института. Несколько греческих островов, популярных у туристов за солнечную и теплую погоду, окутаны снегом. В северной Греции перекрыты ряд дорог.
В Турции сильный снегопад накрыл Стамбул. Национальный перевозчик Turkish Airlines отменил более 650 рейсов, закрыта паромная переправа через Босфор. Турецкое информационное агентство Dogan сообщает, что одна из главных магистралей в Стамбуле практически превратилась в стоянку после того, как водители покинули свои автомобили в пятницу вечером, чтобы добраться домой пешком.
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