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Столкновения из-за роста цен на бензин в Мексике: шесть убитых

07.01.2017, 23:55 (13 Фото)
Столкновения из-за роста цен на бензин в Мексике: шесть убитых Столкновения из-за роста цен на бензин в Мексике: шесть убитых Столкновения из-за роста цен на бензин в Мексике: шесть убитых Столкновения из-за роста цен на бензин в Мексике: шесть убитых Столкновения из-за роста цен на бензин в Мексике: шесть убитых Столкновения из-за роста цен на бензин в Мексике: шесть убитых Столкновения из-за роста цен на бензин в Мексике: шесть убитых Столкновения из-за роста цен на бензин в Мексике: шесть убитых Столкновения из-за роста цен на бензин в Мексике: шесть убитых Столкновения из-за роста цен на бензин в Мексике: шесть убитых Столкновения из-за роста цен на бензин в Мексике: шесть убитых Столкновения из-за роста цен на бензин в Мексике: шесть убитых Столкновения из-за роста цен на бензин в Мексике: шесть убитых
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Столкновения из-за роста цен на бензин в Мексике: шесть убитых Столкновения из-за роста цен на бензин в Мексике: шесть убитых Столкновения из-за роста цен на бензин в Мексике: шесть убитых Столкновения из-за роста цен на бензин в Мексике: шесть убитых Столкновения из-за роста цен на бензин в Мексике: шесть убитых Столкновения из-за роста цен на бензин в Мексике: шесть убитых Столкновения из-за роста цен на бензин в Мексике: шесть убитых Столкновения из-за роста цен на бензин в Мексике: шесть убитых Столкновения из-за роста цен на бензин в Мексике: шесть убитых Столкновения из-за роста цен на бензин в Мексике: шесть убитых Столкновения из-за роста цен на бензин в Мексике: шесть убитых Столкновения из-за роста цен на бензин в Мексике: шесть убитых Столкновения из-за роста цен на бензин в Мексике: шесть убитых
По меньшей мере, шесть человек убиты и более полутора тысяч задержаны в результате протестов против повышения цен на топливо в Мексике, которые продолжаются уже несколько дней. Об этом сообщает ВВС.

Протесты охватили Мексику с начала января. Люди недовольны ростом стоимости бензина и дизельного топлива. С 1 января правительство увеличило их на 20% и 16,5% соответственно. Подорожание топлива произошло на фоне обесценивания национальной валюты по отношению к доллару. Президент Пенья Ньето призвал к спокойствию, заявив, что повышение цен на топливо необходимо из-за роста цен на нефть.

По информации газеты La Jornada, в штате Чиуауа около тысячи человек, занятые грузоперевозками, блокировали движение по нескольким трассам и железным дорогам. В штате Мехико протестующие перекрыли три полосы трассы, которая соединяет столицу с городом Толука. А в штате Морелос члены федерации грузоперевозчиков организовали манифестацию возле терминала с горючим государственной нефтегазовой компании Pemex. В центральной части города Исмикильпан, штата Идальго, двое протестующих погибли в ходе столкновений с полицией, которая пыталась очистить дорогу между Мехико и Ларедо.

Национальная ассоциация магазинов Мексики насчитала более 400 разграбленных торговых точек как малого и среднего бизнеса, так и крупных сетевых магазинов. Всего грабежи зафиксированы в 12 штатах страны. Замминистра внутренних дел Мексики Рене Хуарес Сиснерос сообщил в пятницу вечером, что число задержанных за причастность к грабежам превысило 1,5 тысячи человек. В отношении них начаты следственные действия, прокуратура анализирует видеозаписи.

Координационный предпринимательский совет Мексики попросил власти ввести федеральные силы в города, где отмечен рост насилия и грабежей в ходе беспорядков. По мнению совета, протестные акции бьют по предпринимателям, магазинам, туризму, ресторанам. В частности, предприниматели требуют тщательно расследовать случаи подстрекательства к мародерству, которое, по их информации, велось через социальные сети.

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