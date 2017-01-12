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В Гамбурге спустя десять лет открылась Эльбская филармония: фото

12.01.2017, 06:50 (8 Фото)
В Гамбурге спустя десять лет открылась Эльбская филармония: фото В Гамбурге спустя десять лет открылась Эльбская филармония: фото В Гамбурге спустя десять лет открылась Эльбская филармония: фото В Гамбурге спустя десять лет открылась Эльбская филармония: фото В Гамбурге спустя десять лет открылась Эльбская филармония: фото В Гамбурге спустя десять лет открылась Эльбская филармония: фото В Гамбурге спустя десять лет открылась Эльбская филармония: фото В Гамбурге спустя десять лет открылась Эльбская филармония: фото
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В Гамбурге спустя десять лет открылась Эльбская филармония: фото В Гамбурге спустя десять лет открылась Эльбская филармония: фото В Гамбурге спустя десять лет открылась Эльбская филармония: фото В Гамбурге спустя десять лет открылась Эльбская филармония: фото В Гамбурге спустя десять лет открылась Эльбская филармония: фото В Гамбурге спустя десять лет открылась Эльбская филармония: фото В Гамбурге спустя десять лет открылась Эльбская филармония: фото В Гамбурге спустя десять лет открылась Эльбская филармония: фото

В среду, 11 января, торжественно открыли Эльбскую филармонию в Гамбурге спустя почти десять лет строительства. Об этом сообщает Deutsche Welle.

На церемонии и праздничном концерте были более двух тысяч гостей, среди которых - канцлер Ангела Меркель и президент страны Йоахим Гаук. Билеты в первый ряд стоили 10 тысяч евро.

Концерт в исполнении филармонического оркестра региональной общественно-правовой медиакомпании NDR начался с первой части программной сюиты Бенджамина Бриттена "Шесть метаморфоз по Овидию" - "Пан". На улице происходило музыкально-световое шоу с проекциями на стеклянный фасад нового здания.

Долгострой сдали в эксплуатацию с семилетним запозданием. Открыть новую филармонию планировали в 2010 году. Сроки отодвигали из-за проблем в организации строительства и конфликтов, а смета расходов выросла с первоначально запланированных 77 до 789 миллионов евро. 

Фото: EPA

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