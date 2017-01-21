В Европе тысячи женщин протестуют против Трампа: фото
21.01.2017, 17:46 (14 Фото)
Тысячи женщин вышли на улицы европейских столиц, чтобы присоединиться к "маршу сестер" против президента США Дональда Трампа. Самая массовая акция состоится в Вашингтоне. Как ожидается, в ней примут участие почти четверть миллиона человек, сообщает Reuters.
Во всем мире было запланировано около 670 маршей.
В Европе марши прошли в Лондоне, Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве и Амстердаме.
Вчера избранный президент США Дональд Трамп официально вступил в должность. Он известен своими сексистскими по отношению к женщинам высказываниями.
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