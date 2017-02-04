Британцы протестуют против "расистского" указа Трампа: фото
Тысячи протестующих в Лондоне вышли на марш против указа президента США Дональда Трампа, запрещающего гражданам семи мусульманских стран въезжать в США. Об этом сообщает ВВС.
Похожие акции проходят и в других городах Британии.
Протестующие в Лондоне прошли от американского посольства на Гросвенор-сквер к Вестминстеру.
Как сообщает агентство, от предыдущих акций против Трампа эта отличается тем, что в ее организации приняли активное участие представители мусульманских организаций.
Участники держали плакаты "Нет расизму, нет Трампу", "Он вам лжет", а также "Особые отношения? Просто скажите "нет" (так называют сложившиеся тесные отношения между США и Британией). Демонстранты также скандировали "Все стены должны исчезнуть".
28 января Трамп подписал указ, которым запретил въезд в США гражданам из семи мусульманских стран.
Указ вызвал волну критики во всем мире. Его называют дискриминационным, а иногда и расистским. Документ раскритиковали канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер Великобритании Тереза Мэй и другие мировые лидеры и политики.
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