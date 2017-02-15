В Румынию прибыли американские военные и тяжелая техника: фото

Военнослужащие сухопутных войск США вместе с военной техникой прибыли в Румынию на военно-воздушную базу в городе Констанца. Об этом сообщает сайт министерства обороны Румынии.

"В Румынию прибыли американские военные из состава батальона "Fighting Eagles", которые имеют на вооружении танки M1 Abrams, боевые машины пехоты M2 Bradley и самоходные гаубицы калибра 155 мм M109A6 Paladin.", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что таким образом США выполняют свои обязательства по обеспечению безопасности восточного фланга НАТО в рамках операции Atlantic Resolve.

12 февраля 2017 года сообщалось, что для укрепления восточного фланга НАТО в Германию прибыли 94 вертолета ВВС США и несколько грузовиков десятой боевой авиационной бригады из базы Форт Драм в штате Нью-Йорк. Часть техники предназначена была на авиабазы НАТО в Литве, Польше и Румынии в рамках операции расширения альянса на восток.

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