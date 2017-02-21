На карнавале в Германии посмеются над Трампом: фоторепортаж
21.02.2017, 15:49 (6 Фото)
В Германии уличный карнавал начнется 23-28 февраля. Об этом сообщает DW.
Массовые гуляния начались в ноябре прошлого года, сезон длится до уличного карнавала.
"Кульминация традиционно приходится на так называемый "бешеный понедельник", в нынешнем сезоне - 27 февраля. Непременным атрибутом больших шествий в этот день являются сатирические повозки на политические темы. Президент США Дональд Трамп попал в поле зрения немецких шутов уже в прошлом сезоне, когда еще только боролся за выдвижение своей кандидатуры", - отмечает издание.
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5 февраля сообщалось, что неизвестные распылили слезоточивое вещество в Германии на карнавале в баварском Аморбахе.
Фото: EPA
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