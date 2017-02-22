Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго
В столице небольшого островного государства Тринидад и Тобаго проходит ежегодный карнавал, второй по популярности после бразильского и один из старейших в мире. Для страны это важное культурное событие, привлекающее внимание туристов, корни традиции восходят к обрядам Восточной Африки.
В этом году участники карнавала представляли персонажей африканской и китайской мифологии, абстрактные явления вроде туманности или гипноза, политически-стихийное бедствие ураган Трамп, властелина Галактики, фантастических рыб и животных.
Традиционно карнавал проводится в конце февраля - начале марта, сопровождается маскарадом, танцами, праздничным шествием по улицам.
Фото: ЕРА
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:50
-
18:46
-
17:57
-
17:36
-
16:22
- В Турции завершено расследование попытки госпереворота 20:06
- Американцы опасаются участия США в большой войне - опрос 18:54
- В Узбекистане журналиста освободили после 18 лет тюрьмы 18:40
- Шансы Макрона победить Ле Пен на выборах во Франции увеличились 18:35
- В Германии ужесточили меры по депортации мигрантов 18:17