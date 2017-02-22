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Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго

22.02.2017, 21:21 (21 Фото)
Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго
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Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго Парад сказочных персонажей: фото с карнавала в Тринидад и Тобаго

В столице небольшого островного государства Тринидад и Тобаго проходит ежегодный карнавал, второй по популярности после бразильского и один из старейших в мире. Для страны это важное культурное событие, привлекающее внимание туристов, корни традиции восходят к обрядам Восточной Африки.

В этом году участники карнавала представляли персонажей африканской и китайской мифологии, абстрактные явления вроде туманности или гипноза, политически-стихийное бедствие ураган Трамп, властелина Галактики, фантастических рыб и животных.

Традиционно карнавал проводится в конце февраля - начале марта, сопровождается маскарадом, танцами, праздничным шествием по улицам.

Фото: ЕРА

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