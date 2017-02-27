Парад злой сатиры в Европе: Трамп, Ле Пен и Гитлер в одном ряду

Во многих городах Германии сегодня отмечают Розовый понедельник, который сопровождается уличными карнавальными шествиями и традиционными пародиями на крупных политиков.

Особенно досталось в этом году новому хозяину Белого дома Дональду Трампу: его участники карнавала представили в образе насильника над свободой, в виде слона, в одежде школьника. На одной из платформ фигура Трампа поставлена в один ряд с Гитлером и радикальными коллегами из Франции - Марин Ле Пен и Нидерландов - Гертом Вилдерсом, а все вместе они держат плакат "Блондин - это новый коричневый".

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана высмеяли за чрезмерную увлеченность борьбой с терроризмом, а премьер-министра Великобритании Терезу Мэй - за выход страны из Евросоюза, сравнив этот шаг с самоубийством.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.