Самое страшное наводнение в Перу за последние 30 лет: фото
Жители Перу переживают самое страшное наводнение почти за 30 лет, которое приводит к смерти и разрушениям даже в тех частях страны, которые обычно остаются сухими. В результате катастрофы погибло более 70 человек, десятки тысяч стали бездомными, передает издание Huffington Post.
Однако осадки в регионе могут продолжаться из-за аномально высокой температуры воды в океане. Метеорологи утверждают, что температура воды вдоль большей части береговой линии Перу держится выше нормы на 4-5° C, что может привести к дополнительным циклам наводнений в апреле до того, как в мае и июне восстановится более сухая погода, связанная с сухим сезоном в Перу.
Многие районы страны остаются без электричества и даже без питьевой воды.
Фото: EPA
Смотрите также: Масштабное наводение в Китае сняли на камеру беспилотника: видео
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Материалы по теме
-
16.03.2017 10:34
-
16.03.2017 10:34
-
13.03.2017 20:30
-
03.03.2017 15:01
-
20.02.2017 21:29
Все материалы по теме: Глобальное потепление
- В Индии реки Ганг и Ямуна приравняли к живым существам 16:09
- Туск созывает на 29 апреля саммит ЕС для обсуждения Brexit 14:00
- Лукашенко заявил о задержании "подготовленных в Украине боевиков" 13:39
- В Иерусалиме завершили реставрацию Гроба Господня 13:14
- Глава ПАСЕ привез в Сирию делегацию Госдумы РФ - СМИ 11:58