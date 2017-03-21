Самое страшное наводнение в Перу за последние 30 лет: фото

Жители Перу переживают самое страшное наводнение почти за 30 лет, которое приводит к смерти и разрушениям даже в тех частях страны, которые обычно остаются сухими. В результате катастрофы погибло более 70 человек, десятки тысяч стали бездомными, передает издание Huffington Post.

Однако осадки в регионе могут продолжаться из-за аномально высокой температуры воды в океане. Метеорологи утверждают, что температура воды вдоль большей части береговой линии Перу держится выше нормы на 4-5° C, что может привести к дополнительным циклам наводнений в апреле до того, как в мае и июне восстановится более сухая погода, связанная с сухим сезоном в Перу.

Многие районы страны остаются без электричества и даже без питьевой воды.

Фото: EPA

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