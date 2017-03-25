Водометы и ОМОН: как прошел День Воли в Минске
В Минске силовики задержали сотни людей, которые вышли на акции ко Дню Воли.
По информации tut.by, только в Московском РУВД находится около 100 задержанных. Также задержаны 24 журналиста, некоторые из них остаются в отделениях.
Люди хотели собраться около станции метро "Академия наук" и кинотеатра "Октябрь", но ОМОН проверял у всех документы и задерживал тех, кто не хотел уходить из площади.
Поезда метро не останавливались на станциях "Площадь Победы", "Площадь Я. Коласа", "Академия наук", наземный транспорт также не останавливался в центре.
В нескольких местах главный проспект, по которому должно было пройти шествие, и близлежащие улицы заблокировали автозаки и ОМОН со щитами, были замечены водометы.
Около 60 человек задержаны в офисе правозащитного центра "Весна", в том числе лидер "Весны" Алесь Беляцкий и председатель РОО "Белорусский Хельсинкский комитет" (БХК) Олег Гулак.
Ранее власти отказали в проведении шествия ко Дня Воли по заявленному оргкомитетом маршруту от Академии наук до парка Янки Купалы, предложив провести митинг в парке Дружбы Народов. В связи с этим заявители отозвали свою заявку.
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