Водометы и ОМОН: как прошел День Воли в Минске

В Минске силовики задержали сотни людей, которые вышли на акции ко Дню Воли.

По информации tut.by, только в Московском РУВД находится около 100 задержанных. Также задержаны 24 журналиста, некоторые из них остаются в отделениях.



Люди хотели собраться около станции метро "Академия наук" и кинотеатра "Октябрь", но ОМОН проверял у всех документы и задерживал тех, кто не хотел уходить из площади.



Поезда метро не останавливались на станциях "Площадь Победы", "Площадь Я. Коласа", "Академия наук", наземный транспорт также не останавливался в центре.



В нескольких местах главный проспект, по которому должно было пройти шествие, и близлежащие улицы заблокировали автозаки и ОМОН со щитами, были замечены водометы.

Около 60 человек задержаны в офисе правозащитного центра "Весна", в том числе лидер "Весны" Алесь Беляцкий и председатель РОО "Белорусский Хельсинкский комитет" (БХК) Олег Гулак.

Ранее власти отказали в проведении шествия ко Дня Воли по заявленному оргкомитетом маршруту от Академии наук до парка Янки Купалы, предложив провести митинг в парке Дружбы Народов. В связи с этим заявители отозвали свою заявку.



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