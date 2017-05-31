Последствия теракта с заминированным авто в центре Кабула: фото
Сегодня утром, 31 мая, в центральном районе Кабула, где расположены дипломатические ведомства, смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. Данные о жертвах террористической атаки пока разнятся даже от официальных ведомств Афганистана.
МВД страны сообщает от 64 погибших и 320 раненых, агентство Al Jazeera пишет о 80 убитых, а местный ресурс Pajhwok Afghan News заявил со ссылкой на афганский Минздрав о 90 убитых и 380 раненых.
Очевидцы говорят о том, что взрыв был такой силы, что ударной волной выбило окна за километр от эпицентра. Сгорели десятки автомобилей.
Пока ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за теракт.
#KabulExplosion - Buildings at the blast scene were largely destroyed in today’s deadly bombing in the city #Afghanistan pic.twitter.com/59FmVH8iyJ- TOLOnews (@TOLOnews) 31 мая 2017 г.
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Фото: ЕРА, Al Jazeera, соцсети
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