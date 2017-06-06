Лондон попрощался с жертвами теракта: фото

Возле мэрии Лондона, неподалеку от Лондонского моста, где вечером в субботу произошел теракт, прошла траурная церемония, передает Би-би-си.

Почтить память погибших пришли в числе прочих делегации от разных мусульманских общин Лондона.

В траурной церемонии приняли участие главы всех основных религий и конфессий Британии, мэр Лондона Садик Хан, министр внутренних дел Эмбер Радд, а также представители полиции и парамедики.

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Участники возложили цветы в память о погибших, после чего была объявлена минута молчания.

5 июня британская полиция провела серию рейдов и задержала несколько человек по подозрению в причастности к теракту в центре Лондона. Ответственность за теракт в британской столице, в результате которого погибли семь человек, взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.

Фото: ЕРА

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