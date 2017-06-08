Самый сильный за последние 30 лет шторм в Кейптауне: фото

На столицу Южно-Африканской республики, Кейптаун, и ее окрестности обрушился шторм. Об этом сообщает агентство Reuters.

Восемь человек погибли, тысячам пришлось покинуть свои дома. Пострадавших эвакуируют, обеспечивают их временным убежищем и едой.

8 июня сообщалось, что в ЮАР не было такого сильного шторма за последние 30 лет: в некоторых местах волны поднимаются до 12 метров в высоту.

Фото: EPA

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