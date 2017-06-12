USD:  25.87  26.17   EUR:  28.82  29.39  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео

12.06.2017, 15:38 (14 Фото)
Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео
1 из 14
Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео
Во время проведения антикоррупционной акции протеста, организованной сторонниками российского оппозиционера Алексея Навального, силовики задержали 258 человек в Санкт-Петербурге и Москве. Об этом сообщает ОВД-инфо в Twitter.

"В Москве на данный момент задержали примерно 121 человек. В Санкт-Петербурге - 137", - отмечается в сообщении.

По данным российского издания Бумага, на Марсовом поле (Санкт-Петербурге, - ред.) уже до 150 задержанных. 

"Среди задержанных депутат Максим Резник, а также фотограф Давид Френкель",- отмечается в сообщении. 

На Марсовом поле сейчас остается около двух тысяч человек. 

12 июня сообщалось, что в Москве задержали Навального.


Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Материалы по теме

Все материалы по теме: Война в Донбассе

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярные фоторепортажи
Все фоторепортажи
Новости раздела
Все новости
 