Протесты и задержания более 250 человек в России: фото и видео



"В Москве на данный момент задержали примерно 121 человек. В Санкт-Петербурге - 137", - отмечается в сообщении.



По данным российского издания - ред.) уже до 150 задержанных. "В Москве на данный момент задержали примерно 121 человек. В Санкт-Петербурге - 137", - отмечается в сообщении.По данным российского издания Бумага, на Марсовом поле (Санкт-Петербурге,) уже до 150 задержанных.





"Среди задержанных депутат Максим Резник, а также фотограф Давид Френкель",- отмечается в сообщении.



На Марсовом поле сейчас остается около двух тысяч человек.