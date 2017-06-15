"Когда уйдете в оставку?": о чем еще спрашивали Путина
Президент России Владимир Путин провел сегодня пресс-конференцию, на которой должен был отвечать на вопросы граждан по прямой линии. Вопросы россияне присылали по смс и через интернет.
Некоторые из них во время прямого эфира появлялись на экране, как например вопросы о третьем президентском сроке, нищете населения и коррупции. К сожалению, президент РФ оставил их без ответа.
15 июня Путин заявил, что считает своего кума Виктора Медведчука, который при Леониде Кучме занимал должность главы Администрации президента, а сейчас является переговорщиком в контрактной группе Минска, "представителем украинских националистов".
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Фото: скриншот
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