Пожар в многоэтажке Лондона вызвал массовые акции протеста: фото

В Лондоне проходят акции протеста, участники которых требуют оказать помощь пострадавшим при пожаре высотного жилого дома Grenfell Tower. Об этом сообщает Би-би-си.

Несколько десятков человек ворвались в здание муниципалитета Кенсингтона и Челси, в ведении которого находится сгоревшее здание, с требованием немедленно оказать помощь жертвам пожара.

Толпы протестующих собрались также у общественного центра, в котором премьер-министр Тереза Мэй проводила встречу с пострадавшими от пожара, демонстрации состоялись также у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.

Также сообщается, что несколько сот человек провели акцию протеста перед главным зданием Би-би-си в центре Лондона.

Ранее Мэй уже распорядилась выделить 5 млн фунтов стерлингов на покупку одежды, продовольствия и предметов первой необходимости для пострадавших.

Как сообщалось ранее, в результате масштабного пожара в многоэтажном жилом доме Grenfell Tower погибли по меньшей мере 30 человек. Еще 65 человек считаются пропавшими.

Фото: ЕРА

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