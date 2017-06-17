Мировые лидеры соболезнуют ФРГ в связи со смертью Гельмута Коля

Мировые лидеры выразили соболезнования немецкому народу в связи со смертью Гельмута Коля, который в 1982-1998 годах был канцлером Германии и способствовал воссоединению страны в 1990 году.





"Искренние соболезнования немецкому народу в связи с невосполнимой утратой человека-эпохи Гельмута Коля, лидера, который сделал бесценный вклад в укрепление европейского единства и преодоления шрамов Холодной войны", - написал в Facebook президент Украины Петр Порошенко





"Великим немцем" и "великим европейцем" назвала покойного бывшего канцлера Германии Гельмута Коля канцлер Ангела Меркель , сообщает DW . "Фактически оба важнейшие задачи немецкой политики последних десятилетий - воссоединение нашей родины и единения Европы - определили действия Гельмута Коля", - сказала Меркель, цитирует информагентство dpa.





По мнению президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера , Коль "достиг исторических результатов" для Германии. "Гельмут Коль был исключительным политиком и счастливым случаем для немецкой истории. (...) Именно ему мы обязаны тем, что Германия утвердилась как европейская и объединенная нация, дав тем самым ответ на "немецкий вопрос", - отметил Штайнмайер.





Председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер написал на своей странице в социальной сети Twitter, что покойный экс-канцлер ФРГ "вел" и "сопровождал" его "на всех европейских дорогах".





Президент Франции Эмманюэль Макрон тоже назвал Коля "выдающимся европейцем". В Twitter хозяин Елисейского дворца написал: "Архитектор воссоединенной Германии и французско-немецкой дружбы: в лице Гельмута Коля мы потеряли выдающегося европейца".





По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху , Коль был "выдающимся другом государства Израиль". "Он был полностью предан безопасности" Израиля, добавил Нетаньяху, слова которого цитирует информагентство AP.





"Выдающейся личностью" считает Коля экс-президент СССР Михаил Горбачев. В соболезновании, опубликованном на сайте "Горбачев-фонда", говорится: "Это личность несомненно выдающаяся, которая оставит заметный след в немецкой, европейской и мировой истории".





Экс-президент США Джордж Буш-старший отметил, что Гельмут Коль "ненавидел войну, но тоталитаризм он презирал еще больше", передает информагентство AFP. Преемник Буша на посту президента США - Билл Клинтон - указал, что "визионерское лидерство (Гельмута Коля, - ред.) подготовило Германию и всю Европу к XXI веку".





Бывший федеральный канцлер Германии Гельмут Коль скончался на 88-м году жизни утром 16 июня.





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