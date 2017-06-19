Королева Великобритании отпраздновала 91-й день рождения: фото

Королева Великобритании Елизавета II посетила торжества, приуроченные к ее дню рождения 17 июня. В этот день в Лондоне состоялся традиционный военный парад. Тысячи британцев и гостей столицы собрались на улицах, чтобы поздравить королеву и членов королевской семьи.

Елизавета ІІ родилась 21 апреля 1926 года, но официальные празднования королевская семья устраивает во вторую субботу июня. В этом году в связи с трагическими событиями в стране, в частности пожара в жилом многоэтажном доме, праздник перенесли на неделю.

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Фото: EPA

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