Королева Великобритании отпраздновала 91-й день рождения: фото
Королева Великобритании Елизавета II посетила торжества, приуроченные к ее дню рождения 17 июня. В этот день в Лондоне состоялся традиционный военный парад. Тысячи британцев и гостей столицы собрались на улицах, чтобы поздравить королеву и членов королевской семьи.
Елизавета ІІ родилась 21 апреля 1926 года, но официальные празднования королевская семья устраивает во вторую субботу июня. В этом году в связи с трагическими событиями в стране, в частности пожара в жилом многоэтажном доме, праздник перенесли на неделю.
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Фото: EPA
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