USD:  25.43  25.71   EUR:  29.61  30.20  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото

18.08.2017, 15:00 (21 Фото)
Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото
1 из 21
Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото

18 августа количество погибших в результате оползня в столице Сьерра-Леоне по состоянию на 13:20 по киевскому времени составляет 409 человек, еще около 600 считаются пропавшими без вести. Об этом со ссылкой на данные ООН и спасателей сообщает канал ABC News.

Спасательные службы в экстренном порядке продолжают поиски людей под тысячами кубометров грязи, обломков снесенных домов и автомобилей.

Ситуация с ликвидацией последствий стихийного бедствия во Фритауне осложнена непрекращающимися дождями.

Селевый поток сошел на населенный район города 14 августа.

Место происшествия на карте региона:

Фото: ЕРА

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Материалы по теме

Все материалы по теме: Происшествия

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярные фоторепортажи
Все фоторепортажи
Новости раздела
Все новости
 