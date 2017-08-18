Сель в Сьерра-Леоне: более 400 погибли, 600 не могут найти - фото
18 августа количество погибших в результате оползня в столице Сьерра-Леоне по состоянию на 13:20 по киевскому времени составляет 409 человек, еще около 600 считаются пропавшими без вести. Об этом со ссылкой на данные ООН и спасателей сообщает канал ABC News.
Спасательные службы в экстренном порядке продолжают поиски людей под тысячами кубометров грязи, обломков снесенных домов и автомобилей.
Ситуация с ликвидацией последствий стихийного бедствия во Фритауне осложнена непрекращающимися дождями.
Селевый поток сошел на населенный район города 14 августа.
Место происшествия на карте региона:
Фото: ЕРА
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