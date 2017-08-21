Получивший пробоину эсминец США дошел до базы ВМС - фото и видео

Ракетный эсминец американских Военно-морских сил "Джон Маккейн", который столкнулся в Малаккском проливе с торговым судном, был сильно поврежден, однако смог самостоятельно добраться до базы Чанги в Сингапуре. Об этом сообщила пресс-служба Седьмого флота ВМС США.

Нефтяной танкер Alnic MC пробил корпус боевого корабля, из-за чего были затоплены ближайшие к пробоине помещения, в том числе каюты, машинный зал и помещения радиосвязи.

На торговом судне, сообщает Associated Press, обнаружили четыре пункта нарушений, в том числе два нарушения безопасности судоходства при его последнем осмотре 29 июля в китайском порту. Обнаружены также проблемы с документацией и пожаробезопасностью.

Каковы причины инцидента, не сообщает ни компания, которая оперирует танкером, ни флот США, проводящий расследование. Власти Сингапура и Малайзии отказались от комментариев.

21 августа 2017 года эсминец John S. McCain столкнулся с нефтетанкером недалеко от Сингапура. В результате инцидента пострадали пять моряков, 10 человек считаются пропавшими.

В середине августа "Джон Маккейн" принимал участие в маневрах американского флота около искусственного китайского острова в Южно-Корейском море.

Место столкновения на карте региона:

Видео: Youtube / Straits Times

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