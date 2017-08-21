Получивший пробоину эсминец США дошел до базы ВМС - фото и видео
Ракетный эсминец американских Военно-морских сил "Джон Маккейн", который столкнулся в Малаккском проливе с торговым судном, был сильно поврежден, однако смог самостоятельно добраться до базы Чанги в Сингапуре. Об этом сообщила пресс-служба Седьмого флота ВМС США.
Нефтяной танкер Alnic MC пробил корпус боевого корабля, из-за чего были затоплены ближайшие к пробоине помещения, в том числе каюты, машинный зал и помещения радиосвязи.
На торговом судне, сообщает Associated Press, обнаружили четыре пункта нарушений, в том числе два нарушения безопасности судоходства при его последнем осмотре 29 июля в китайском порту. Обнаружены также проблемы с документацией и пожаробезопасностью.
Каковы причины инцидента, не сообщает ни компания, которая оперирует танкером, ни флот США, проводящий расследование. Власти Сингапура и Малайзии отказались от комментариев.
21 августа 2017 года эсминец John S. McCain столкнулся с нефтетанкером недалеко от Сингапура. В результате инцидента пострадали пять моряков, 10 человек считаются пропавшими.
В середине августа "Джон Маккейн" принимал участие в маневрах американского флота около искусственного китайского острова в Южно-Корейском море.
Место столкновения на карте региона:
Видео: Youtube / Straits Times
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:45
-
14:35
-
14:01
-
13:42
-
13:42
Материалы по теме
-
21.08.2017 14:06
-
21.08.2017 12:43
-
21.08.2017 09:25
-
21.08.2017 08:39
-
20.08.2017 20:55
Все материалы по теме: Происшествия
- Сегодня будет полное солнечное затмение: NASA ведет трансляцию 15:07
- Стало известно имя мужчины, напавшего с ножом на прохожих в Турку 14:29
- В Госдепе советуют белорусам в РФ ехать за визами в Киев или ЕС 14:13
- В Марселе авто врезалось в автобусные остановки: есть погибший 12:43
- США приостановят выдачу неиммиграционных виз в РФ 12:07